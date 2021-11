Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : la filiale à bas carbone baptisée 'Plenitude' information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé lundi avoir baptisé 'Plenitude' sa filiale appelée à regrouper ses activités à bas carbone, qui doit être mise en Bourse dans le courant de l'an prochain. Le groupe pétrolier italien a indiqué aujourd'hui, à l'occasion d'une réunion avec la communauté financière organisée à Milan, que Plenitude afficherait des objectifs 'ambitieux' une fois son indépendance obtenue. L'entité - qui affichera un endettement nul dès sa création - devrait générer un résultat opérationnel de l'ordre de 1,3 milliard d'euros à horizon 2025, plus que doublé par rapport au bénéfice d'exploitation de 600 millions attendu sur l'exercice 2021. La société - dont l'effectif devrait avoisiner les 2000 salariés - doit regrouper les activités d'Eni dans les énergies renouvelables, la recharge de véhicules électriques, les services énergétiques et la fourniture d'énergie aux particuliers. L'énergie qu'elle commercialisera sera totalement décarbonée à horizon 2040, assure Eni dans un communiqué. Suite à ces annonces, l'action Eni affichait une progression de 1,3% à la Bourse de Milan lundi après-midi.

Valeurs associées ENI MIL +1.31%