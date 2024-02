Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: la centrale de Ravenna Ponticelle est opérationnelle information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 10:39









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société Plenitude, spécialisée dans la production et la vente d'énergie verte, a annoncé que les travaux de la nouvelle centrale photovoltaïque de Ravenna Ponticelle, en Italie, étaient achevés et que celle-ci était désormais opérationnelle.



La centrale dispose d'une capacité installée de 6 MW avec 10 000 panneaux photovoltaïques s'étirant sur 11 hectares.



Ces modules bifaciaux, qui utilisent les deux côtés pour la production d'énergie, sont montés sur des structures spéciales de suivi solaire ancrées par des ballasts placés au-dessus d'un revêtement imperméable.



Eni précise que la centrale sera connectée au réseau dans les prochaines semaines et qu'elle est déjà équipée d'un système de stockage d'énergie qui utilisera une nouvelle génération de batteries (flow batterie), sur lesquelles l'unité de recherche et développement d'Eni testera des solutions innovantes.





Valeurs associées ENI MIL -0.58%