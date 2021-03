Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : l'UE autorise le rachat d'Aldro EyS et Instalaciones MD Cercle Finance • 08/03/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition par Eni, d'Aldro Energia y Soluciones (Aldro EyS) et d'Instalaciones Martinez Diez (Instalaciones MD), toutes deux espagnoles et toutes deux détenues à 100% par Aldro Energy Energy. Aldro EyS fournit de l'électricité et du gaz naturel en Espagne et au Portugal. Instalaciones MD fournit à Aldro EyS des services de back-office et d'assistance à la clientèle. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des chevauchements limités et de la position cumulée modérée des sociétés sur le marché résultant de l'opération.

Valeurs associées ENI MIL +1.19%