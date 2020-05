Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : l'UE autorise la création d'une entreprise avec CDP Cercle Finance • 13/05/2020 à 15:41









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise commune appelée CircularIT par Eni Rewind, contrôlée par Eni, et CDP Equity, contrôlée par Cassa Depositi e Prestiti Group (CDP) en Italie. CircularIT sera actif en Italie dans le traitement des déchets non dangereux et, en particulier, des déchets solides municipaux organiques, ainsi que dans la fourniture de bases renouvelables destinées à la production de carburants automobiles et d'huile marine. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence compte tenu des chevauchements horizontaux et des relations verticales très limités entre les activités des sociétés.

