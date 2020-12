Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni :l'UE autorise l'acquisition de certaines activités d'UFG Cercle Finance • 18/12/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de certaines activités, actifs et intérêts appartenant actuellement à Unión Fenosa Gas (UFG), y compris la totalité des actions de UFG Comercializadora par Eni. UFG était contrôlée conjointement par Eni et Naturgy Energy Group avant l'opération. L'entreprise acquise est active dans la fourniture de gaz naturel à des détaillants, des négociants, des centrales électriques au gaz et des clients industriels en Espagne, ainsi que dans le transport de gaz naturel liquéfié (GNL) par bateau. ' La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, car il consiste en un passage du contrôle en commun au contrôle exclusif et ne pourrait donc pas entraîner de nouveaux chevauchements horizontaux ou verticaux entre les activités des sociétés '.

