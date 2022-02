Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: l'introduction de Var Energi déjà sursouscrite information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - L'introduction en Bourse de Var Energi à Oslo est déjà sursouscrite, d'après un point sur la constitution du livre d'ordres réalisé ce matin par la société.



La filiale d'Eni spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz sur le plateau continental norvégien avait annoncé vendredi dernier son intention de s'introduire à un prix compris entre 28 et 31,5 couronnes norvégiennes.



Sur cette base, sa capitalisation boursière devrait se situer entre 70 et 79 milliards de couronnes (entre sept et 7,9 milliards d'euros).



L'offre - qui a démarré aujourd'hui - doit se clôturer le 15 février en vue d'une première cotation le 16 février.



Var Energi avait annoncé vendredi qu'il comptait accroître ses dividendes pour les porter à au moins 800 millions de dollars cette année, dont 225 millions pour le seul premier trimestre.





