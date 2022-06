Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: l'entrée en Bourse de la filiale Plenitude prend forme information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 14:40









(CercleFinance.com) - Eni prévoit d'introduire prochainement sa filiale Plenitude à la Bourse de Milan, dans le cadre d'une opération qui pourrait la valoriser à plus de huit milliards d'euros.



Plenitude regroupe les activités à bas carbone du groupe énergétique italien, à savoir la production d'électricité verte, la recharge de véhicules électriques et la fourniture d'énergie aux particuliers.



Au 31 mars dernier, Plenitude se targuait d'une capacité installée de 1,4 GW dans les énergies renouvelables, des projets représentant plus de 10 GW, un portefeuille de 10 millions de clients ainsi qu'un réseau d'environ 7300 bornes de recharge.



Son bénéfice d'exploitation (Ebitda) ajusté a atteint 600 millions d'euros l'an dernier.



Eni n'a pas donné d'indications concernant la valorisation boursière de sa filiale, mais un analyste connaissant bien le dossier a indiqué l'a estimé autour de 8,4 milliards d'euros.



L'opération devrait se dérouler dans les prochaine semaines, a-t-il précisé.



Dans son communiqué, Eni assure qu'il a l'intention de conserver une participation majoritaire au sein de Plenitude, qu'il entend continuer de soutenir après son entrée en Bourse.





