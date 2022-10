Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eni: l'autopartage passe à l'électrique à Florence information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 12:13

(CercleFinance.com) - Eni annonce que Enjoy, son service d'autopartage, passera à l'électrique à Florence, avec l'ajout de la voiture à batterie XEV YOYO qui va remplacer les citadines de sa flotte.



A compter de ce jour, les clients d'Enjoy à Florence pourront ainsi louer l'un des 50 nouveaux XEV YOYO via l'application dédiée.



Les voitures sont immédiatement reconnaissables à leur couleur vert citron. Les nouvelles voitures s'ajoutent au parc existant de 100 voitures déjà disponibles dans la ville.



Grâce à l'accord entre Eni et XEV, une entreprise automobile fondée à Turin en 2018, les avantages de la mobilité électrique urbaine sont combinés à la commodité de l'autopartage ' flottant ', qui permet aux locations de commencer et de se terminer n'importe où dans la zone de couverture d'Enjoy.



'Les voitures urbaines durables d'Eni sont une contribution supplémentaire et importante pour rendre la mobilité dans la ville plus durable [...] et correspondent à l'engagement de Florence de devenir une ville à impact zéro sur le climat d'ici 2030', a commenté le maire de Florence, Dario Nardella.