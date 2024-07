Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: Itabus adopte le biodiesel HVOlution de Enilive information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que l'entreprise de transport italienne Itabus utilise désormais le biocarburant diesel HVOlution de Enilive pour alimenter 100 bus de nouvelle génération.



Cet accord, renforçant une collaboration débutée en 2021, vise à promouvoir la mobilité durable.



Pour rappel, HVOlution est un biocarburant fabriqué à partir de matières premières renouvelables et des déchets, produit dans les bioraffineries d'Enilive à Venise et Gela.



Itabus dessert 14 régions avec 500 départs quotidiens depuis plus de 85 villes italiennes, mettant l'accent sur la durabilité.







