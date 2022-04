Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: investit dans une technologie d'éolien flottant information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 14:23









(CercleFinance.com) - Eni annonce que Plénitude, sa filiale verte, compte investir dans EnerOcean, développeur espagnol spécialiste de la technologie d'éolien flottant, W2Power.



L'accord s'articule autour d'un partenariat de long terme, indique Eni.



La technologie W2Power consiste à monter deux éoliennes sur un même flotteur. Les turbines sont disposées de manière à toujours faire face au vent dominant.



W2Power offre l'un des meilleurs rapports poids/puissance de toutes les technologies d'énergie éolienne flottante pour un coût d'énergie parmi les plus bas, notamment grâce à 'des fonctionnalités brevetées et des éléments technologiques propriétaires clés', souligne Eni.



Plénitude apportera son capital et son expertise à EnerOcean et conservera dans un premier temps une participation de 25 % dans la société.





