Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : investit dans l'énergie de fusion par confinement information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir participé au récent tour de table de CFS (Commonwealth Fusion Systems), la société issue du spin-out du Massachusetts Institute of Technology, dont Eni est déjà le principal actionnaire. CFS a ainsi levé un total de plus de 1,8 milliard de dollars sur le marché dans le but d'accélérer la commercialisation de l'énergie de fusion par confinement magnétique au début des années 2030. Eni souligne avoir été la première entreprise énergétique à croire et à investir dans cette technologie, qui pourrait apporter une contribution majeure à la transition énergétique. Le CFS a confirmé que le financement allait permettre de construire et de mettre en service SPARC, soit la première machine de fusion à énergie positive nette au monde.

Valeurs associées ENI MIL +2.35%