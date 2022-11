Eni: initiatives autour de la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 15:27

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord avec Autostrade per l'Italia (soit les Autoroutes pour l'Italie) et la Cassa Depositi e Prestiti (soit la Caisse des dépôts et des prêts) afin de développer des initiatives conjointes pour la transition énergétique dans l'ensemble de leurs opérations.



L'accord englobe la mobilité durable, avec l'objectif spécifique de décarboner le réseau autoroutier italien.



IL prévoit le développement de nouveaux vecteurs énergétiques pour les camions et les voitures, à commencer par le biocarburant issu de matières premières durables et non concurrentes de la chaîne alimentaire, l'hydrogène, le biométhane et les bornes de recharge pour voitures électriques.



L'accord comprend également le développement de centrales d'énergie renouvelable en installant des fermes photovoltaïques dans des zones appartenant à Autostrade per l'Italia ou à proximité du réseau autoroutier, également en installant des véhicules à usage spécial.