Eni : initiative de R&D autour du biopropanol avec BASF

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord stratégique avec BASF : à travers une initiative commune de R&D, les deux partenaires visent à réduire l'empreinte carbone du secteur des transports. Cette coopération vise en effet à développer une nouvelle technologie qui permettra de produire du biopropanol avancé à partir de glycérine, un flux secondaire de la production de biodiesel industriel qu'Eni achètera à des producteurs européens. La technologie en cours de développement implique la conversion de la glycérine en propanol via un procédé innovant. Le biopropanol offre un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 65 à 75 % par rapport aux combustibles fossiles.

Valeurs associées ENI MIL +1.34%