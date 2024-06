Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: inaugure une centrale solaire de 50 MW en Espagne information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que sa société Plenitude a inauguré aujourd'hui à Torrejoncillo del Rey (Cuenca, Espagne) la centrale solaire Villanueva II d'une capacité installée de 50 MW.



S'étirant sur quelque 100 ha, le parc solaire est connecté au réseau national de transport au carrefour de Villanueva de los Escuderos via la sous-station électrique de Torrejoncillo del Rey ainsi que via une ligne aérienne à haute tension de 28 km.



L'installation compte plus de 76 000 modules photovoltaïques et produira 100 GWh/an d'électricité, soit l'équivalent des besoins énergétiques de plus de 30 000 foyers, assure Eni.







