Eni: inaugure un nouveau centre de recherche à Rome information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 15:39

(CercleFinance.com) - 'ROAD - Rome Advanced District', un réseau d'entreprises formé par Eni, Acea, Autostrade per l'Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo FS et NextChem est lancé aujourd'hui annonce Eni.



L'objectif du projet, basé dans le district d'Ostiense à Rome, sur le site de l'installation de Gazomètre d'Ostiense, est de développer le premier district d'innovation technologique dédié au développement de nouvelles chaînes d'approvisionnement en énergie, de collaborations de recherche industrielle appliquée et de recherche universitaire.



Le gazomètre d'Ostiense, un complexe de bâtiments appartenant à Eni et couvrant une superficie totale d'environ 13 hectares est en cours de réaménagement et de restauration. Il abrite déjà la Joule Business School, les nouveaux laboratoires de recherche d'Eni et l'accélérateur ZERO.



Le réseau ROAD a pour but de développer les projets novateurs et la recherche scientifique, industrielle et technologique ; établir des collaborations de chaîne d'approvisionnement entre les départements de R&D des entreprises, des universités etc.; attirer et former les talents pour développer de nouvelles professions.