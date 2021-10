Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : inauguration du parc solaire Athies-Samoussy en France information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Dhamma Energy, spécialiste de l'énergie solaire entièrement détenu par Eni, a inauguré le parc solaire Athies-Samoussy de 87,5 Mwc, annonce aujourd'hui Eni. Les cinq centrales composant le complexe Athies-Samoussy sont désormais pleinement opérationnelles et constituent la plus grande ferme solaire de la région Hauts-de-France et l'une des dix plus importantes de France. La centrale solaire produira 93 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation domestique de 40 000 foyers. Le parc solaire couvre 100 hectares de l'ancienne base aérienne de l'OTAN de Laon-Athies, qui a été abandonnée et a maintenant été convertie en un site axé sur la durabilité.

