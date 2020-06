Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : gagne plus de 6% après son plan de réorganisation Cercle Finance • 05/06/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 6% à la Bourse de Milan profitant de l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études maintient sa recommandation à conserver sur le titre Eni, avec un objectif de cours de 9 euros, après que le groupe énergétique italien a annoncé une réorganisation de ses activités. Le groupe a annoncé la création de deux nouvelles activités commerciales : une unité Ressources Naturelles qui inclura le portefeuille amont pétrole & gaz d'Eni, qui vise à réduire son empreinte carbone et une nouvelle activité Énergie Evolution qui comprendra la production d'énergie comme le gaz naturel et les énergies renouvelables. Dans une note aux clients, Berenberg a déclaré que cette décision reflète la réorganisation prévue du groupe, renforçant l'accent mis sur la transition énergétique. 'Le fait de séparer les activités de production et de commercialisation d'électricité devrait permettre à l'entreprise de démontrer plus facilement les progrès de la transition énergétique et permettre aux investisseurs de valoriser cette partie de l'entreprise séparément des activités pétrolières et gazières ', a déclaré le bureau d'analyses allemand.

Valeurs associées ENI MIL +6.20%