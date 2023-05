Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: fournit du carburant durable à Kenya Airways information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - La compagnie nationale Kenya Airways (KQ) est devenue la première compagnie aérienne africaine à utiliser le SAF (Sustainable Aviation Fuel) fourni par Eni pour un vol long-courrier, annonce Eni aujourd'hui.



KQ participera à la deuxième édition du Sustainable Flight Challenge (TSFC), une initiative de SkyTeam. L'initiative est une compétition amicale entre les compagnies aériennes membres de SkyTeam.



Le Boeing 787-800 (B787-8) Dreamliner, qui a décollé aujourd'hui de l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi à destination d'Amsterdam Schiphol, est le premier vol de Kenya Airways propulsé également par le carburant d'aviation durable d'Eni Sustainable Mobility.



' Les données et les informations générées par le vol pilote seront précieuses pour éclairer les décisions politiques, les cadres réglementaires et les meilleures pratiques de l'industrie liées aux SAF. Ce sera une étape importante pour Kenya Airways et l'ensemble de l'industrie aéronautique africaine ', a déclaré Allan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways.





