Eni: fort potentiel d'un forage à Abu Dhabi

(CercleFinance.com) - Eni annonce des résultats positifs autour de XF-002, un puits d'exploration en cours de forage à 115 pieds de profondeur dans le bloc offshore 2 d'Abu Dhabi (EAU).



Les résultats provisoires du puits indiquent une plage de 1,5 à 2 trilliards de pieds cubes (TCF) de gaz brut en place dans plusieurs réservoirs de bonne qualité.



Les résultats finaux seront connus une fois le forage achevé, au 2e trimestre 2022.



Opérateur du bloc offshore 2, Eni détient une participation de 70% tandis que PTTEP détient les 30% restants.







