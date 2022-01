Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: Finproject obtient la certification ISCCPLUS information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Eni annonce que Finproject, une société du groupe, a obtenu la certification ISCCPLUS sur ses sites industriels des Marches et des Abruzzes pour une série de composés fabriqués à partir de matières premières durables.



Cette réalisation est une étape importante vers l'objectif d'offrir au marché des produits décarbonés et circulaires, assure Eni.



La disponibilité de produits durables fait suite à l'intégration de Finproject avec Versalis (Eni), qui à son tour possède des usines certifiées ISCC PLUS en France (Dunkerque) et en Allemagne (Oberhausen) à partir desquelles Finproject est approvisionné en matière première.







