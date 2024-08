Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: finalise la vente de sa filiale nigériane NAOC à Oando information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir finalisé la vente de sa filiale Nigerian Agip Oil Company (NAOC), spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz au Nigéria, ainsi que dans la production d'énergie, à Oando PLC, un important fournisseur d'énergie au Nigéria.



Cette vente, approuvée par les autorités, fait partie de la stratégie d'Eni visant à rationaliser ses activités en amont et à se séparer des actifs non stratégiques.



Eni continuera d'investir au Nigéria dans des projets en eaux profondes et via Nigeria LNG, tout en cherchant de nouvelles opportunités dans le secteur des matières premières agricoles.







