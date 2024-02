Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: finalise l'acquisition de Neptune Energy Group Ltd information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - Eni annonce la clôture de l'acquisition de Neptune Energy Group Limited.



La transaction porte sur l'ensemble du portefeuille de Neptune hormis les activités en Norvège (acquises par Vår Energi, détenue à 63 % par Eni) et les activités en Allemagne (exclues de la transaction).



Cette acquisition de Neptune s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Eni qui vise à proposer une énergie abordable, sûre et à faible émission de carbone, des critères garantis par le gaz naturel.



Les actifs acquis comprennent la participation de Neptune dans la découverte de gaz Geng North-1, exploitée par Eni, au large de l'Indonésie, annoncée en octobre 2023 et présente aussi des opportunités en matière de CSC (capture et stockage du carbone).



La transaction a été approuvée par les autorités compétentes des pays impliqués dans la transaction et par les régulateurs antitrust concernés.





Valeurs associées ENI MIL +0.81%