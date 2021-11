Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : finalise l'acquisition de BE Power information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 11:06









(CercleFinance.com) - Eni, à travers Eni gas e luce, annonce avoir bouclé l'acquisition de 100% de BE Power auprès de Zouk Capital et Aretex. Eni gas e luce est désormais le deuxième plus grand opérateur italien de bornes de recharge pour véhicules électriques, avec un objectif de 30 000 bornes déployées dans l'espace public d'ici 2025. A travers Be Power, Eni gas e luce peut désormais installer des infrastructures de recharge, mais aussi gérer ses propres bornes ainsi que celles d'autres opérateurs via une plateforme technologique propriétaire.

Valeurs associées ENI MIL -0.33%