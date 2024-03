Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: feu vert pour le gazoduc de CO2 HyNet North West information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Eni a salué hier soir la décision du Département de la sécurité énergétique et du net zéro (DESNZ) du gouvernement britannique d'accorder une ordonnance de consentement au développement (DCO) pour le gazoduc de CO2 HyNet North West.



Cette décision permettra la construction, l'exploitation et la maintenance des infrastructures de transport du CO2 capturé dans le cadre du cluster HyNet CSC, où Eni est l'opérateur de transport et de stockage.



Cette décision des autorités met fin à un processus de détermination qui s'était étiré sur 18 mois après la soumission par Eni de sa candidature DCO en octobre 2022.



A terme, le gazoduc HyNet CO2 transportera le dioxyde de carbone des usines de captage du nord-ouest de l'Angleterre et du nord du Pays de Galles via des infrastructures nouvelles et réaménagées vers un stockage sûr et permanent dans les réservoirs de gaz naturel épuisés d'Eni, situés sous les fonds marins de la baie de Liverpool.







