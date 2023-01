Eni fait une nouvelle découverte de gaz en Egypte

(AOF) - Société italienne d'hydrocarbures, Eni annonce une nouvelle découverte importante de gaz sur le puits d'exploration Nargis-1 situé dans la concession de la zone offshore de Nargis, en Méditerranée orientale, au large de l'Égypte. Le puits Nargis-1 a rencontré environ 61m de grès gazeux du Miocène et de l'Oligocène et a été foré dans 309 m d'eau par le navire de forage Stena Forth. La découverte peut être développée en tirant parti de la proximité des installations existantes d'Eni.

" Nargis-1 confirme la validité de l'accent mis par Eni vers l'Égypte offshore, que la société va continuer à développer grâce à l'attribution récente des blocs d'exploration North Rafah, North El Fayrouz, North East El Arish, Tiba et Bellatrix-Seti East ", précise le groupe.

La concession égyptienne de la zone offshore de Nargis s'étend sur 1 800 kilomètres carrés. Chevron Holdings est l'opérateur avec une participation de 45 %, tandis que la filiale à 100 % d'Eni, IEOC Production BV, détient une participation de 45 % et Tharwa Petroleum Company SAE, une participation de 10 %.

Eni est présente en Égypte depuis 1954, où elle opère par le biais de sa filiale IEOC. La société est actuellement le premier producteur du pays avec une production d'hydrocarbures d'environ 350 000 barils équivalent pétrole par jour.

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.