Eni : fait l'acquisition de trois projets solaires en Espagne Cercle Finance • 18/02/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord avec X-Elio portant sur l'acquisition de trois projets photovoltaïques d'une capacité totale de 140 MW dans le sud de l'Espagne Selon l'accord, la transaction entourant ces projets sera soumise aux autorisations d'usage à partir du 2nd semestre 2021. Eni sera alors responsable de la construction des centrales et de la commercialisation de l'électricité. Eni rapporte également avoir évoqué l'idée d'une collaboration élargie avec X-Elio pour le développement de projets renouvelables en Espagne, un pays dans lequel Eni compte installer 5GW de capacités renouvelables d'ici à 2025. Enfin, Eni précise être sur le point de finaliser des accords dans le cadre du règlement à l'amiable des litiges relatifs à Union Fenosa Gas. Eni pourra ensuite commercialiser directement du gaz naturel en Espagne auprès des secteurs industriel et thermoélectrique et des grossistes.

