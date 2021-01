Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : fait l'acquisition d'Aldro Energía Cercle Finance • 25/01/2021 à 12:12









(CercleFinance.com) - En faisant l'acquisition de 100% d'Aldro Energía, Eni gas e luce (société détenue à 100% par Eni SpA) fait son entrée sur le marché ibérique de l'énergie. La transaction a été finalisée aujourd'hui avec la signature d'un accord entre Eni gas e luce et Grupo Pitma pour l'acquisition à 100% d'Aldro Energía Y Soluciones SLU. L'accord comprend également l'acquisition à 100% de la société de back-office Instalaciones Martìnez Dìaz S.L.U. 'Cette acquisition permet à Eni gas e luce d'étendre sa présence sur le marché européen, qui sera au coeur de la stratégie de développement de ses activités. La société vise à élargir son portefeuille, atteignant 11 millions de clients en 2023 pour offrir non seulement du gaz et de l'électricité mais toute la gamme de services liés à la maison et à l'énergie ', a déclaré Alberto Chiarini, le directeur général d'Eni gas e luce.

