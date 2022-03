Eni: évoque ses projets en Egypte avec le président al-Sissi information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 15:48

(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, pour discuter des activités d'Eni dans le pays et des domaines d'intérêt commun et de collaboration.



Les sujets de la production de gaz naturel et les exportations de GNL ont notamment été abordés, tout comme le projet de l'Égypte de devenir une plaque tournante régionale du gaz, en tirant parti des usines de GNL existantes.



Eni produit actuellement environ 80 % du gaz destiné au marché intérieur pour la production d'électricité et l'entreprise s'est engagée à soutenir la production locale à travers une campagne d'exploration et de développement. Ce projet contribuera à faire de l'Égypte un exportateur net de GNL, estime Eni.



Enfin, Claudio Descalzi est revenu sur l'engagement d'Eni d'accélérer la décarbonation de ses activités et à développer des projets de captage et de stockage du CO2 (CSC) et de production d'hydrogène déjà définis en 2021.