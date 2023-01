Eni: évoque ses activités en Egypte avec El-Sisi information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 16:31

(CercleFinance.com) - Eni annonce que son directeur général, Claudio Descalzi a rencontré aujourd'hui le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi afin d'évoquer les domaines d'intérêt commun et de collaboration.



Les deux responsables ont discuté des activités actuelles et futures d'Eni en Égypte comme la campagne d'exploration en cours d'Eni et la potentielle hausse rapide des exportations, en tirant parti de la capacité inutilisée disponible sur les actifs d'Eni sur la côte méditerranéenne.



Les parties ont abordé la transition énergétique et la décarbonation du secteur énergétique égyptien, notamment via des initiatives visant à remplacer le gaz par des énergies renouvelables.



Enfin, un mémorandum d'intention ('MoI') pour collaborer sur les technologies de réduction des émissions, y compris la réduction du torchage du gaz et la valorisation du gaz, a été signé entre l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) représentée par le président Magdy Galal, et Eni, représentée par le COO Ressources naturelles Guido Brusco.