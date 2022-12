Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: entrée en production d'une centrale solaire en Tunisie information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 12:22









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé ce week-end l'entrée en production de la centrale photovoltaïque de Tataouine (Tunisie), après raccordement au réseau national.



La centrale, d'une capacité installée de 10 MW, fournira plus de 20 GWh d'électricité par an au réseau national, tout en garantissant des économies d'environ 211 000 tonnes d'équivalent CO2 sur sa durée de vie, assure Eni.



L'électricité produite sera fournie à la STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz) comme convenu dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans.



La centrale a été construite par la Société Énergie Renouvelables Eni Etap (SEREE), une joint-venture entre Eni et ETAP (Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières) opérant dans la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.





Valeurs associées ENI MIL -0.03%