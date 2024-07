Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: Enilive va construire une bioraffinerie en Malaisie information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Enilive (société directement contrôlée par Eni) et Euglena ont pris la décision de développer une bioraffinerie qui sera située dans le complexe intégré de Pengerang (PIC) de PETRONAS, à Johor, en Malaisie.



Les trois entreprises créeront une coentreprise en Malaisie pour construire et exploiter la bioraffinerie, dont PETRONAS Mobility Lestari (PMLSB), une filiale de PETRONAS, et Enilive seront les principaux actionnaires.



La bioraffinerie, qui devrait être opérationnelle d'ici le second semestre 2028, aura la capacité de produire du carburant aviation durable (SAF) et d'autres biocarburants tels que le diesel renouvelable et l'huile végétale hydrogénée (HVO) afin de répondre à la demande croissante des industries mondiales de l'aviation et du transport.



La construction de la bioraffinerie devrait commencer au quatrième trimestre de cette année et, une fois achevée, elle aura la capacité de traiter environ 650 000 tonnes par an de matières premières pour produire du SAF, de l'HVO et du bio-naphta.



Stefano Ballista, directeur général d'Enilive, a déclaré : ' Il s'agit d'une étape importante pour atteindre nos objectifs pour 2030, à savoir une capacité de bioraffinage de plus de 5 millions de tonnes par an et une option SAF allant jusqu'à 2 millions de tonnes par an'.





