Eni : en forte hausse, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Eni enregistre mercredi l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE MIB de la Bourse de Milan après le relèvement de la recommandation de Berenberg, la banque allemande étant passée à l'achat en soulignant la valorisation attractive du groupe énergétique italien. Le titre gagne actuellement 3,3% alors que le FTSE MIB progresse de 1,8%. Berenberg a relevé ce matin sa recommandation sur la valeur à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'ici avec un objectif de cours également rehaussé de 13,5 à 14 euros. Pour l'établissement germanique, les projets d'introduction en Bourse des filiales Plenitude (énergies renouvelables) et Var Energi (exploration en Norvège) constituent des catalyseurs prometteurs pour un titre qui se caractérise déjà par une valorisation particulièrement bon marché.

Valeurs associées ENI MIL +3.23%