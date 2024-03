Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: EIP entre au capital de Plenitude information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Eni, Plenitude et Energy Infrastructure Partners (EIP) ont conclu leur accord d'investissement, EIP entrant dans le capital social de Plenitude par le biais d'une augmentation de capital de 588 millions d'euros.



Ce montant correspond à environ 7,6% de Plenitude sur la base d'une valeur de fonds propres post-money d'environ 8 milliards d'euros et d'une valeur d'entreprise de plus de 10 milliards d'euros.



Les partenaires avaient précédemment annoncé l'accord en décembre 2023.



La transaction représente une étape importante dans le développement du modèle satellitaire d'Eni et renforce le potentiel élevé de ses activités en créant les conditions nécessaires pour soutenir la croissance future.





