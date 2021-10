Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : discussions autour de projets potentiels au Bénin information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 14:19









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir aujourd'hui que son directeur général, Claudio Descalzi, a rencontré le président du Bénin, Patrice Talon, afin d'évoquer une éventuelle collaboration dans le domaine de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Les deux hommes ont discuté de projets pour la chaîne agro-industrielle, axés sur la valorisation des déchets agricoles et la production de plantes oléagineuses n'impactant pas la production alimentaire, à utiliser dans le bio-raffinage. Les sous-produits du coton, dont le Bénin est l'un des principaux producteurs en Afrique de l'Ouest, pourraient être utilisés comme matière première de bioraffineries avec de fortes synergies tout au long de la chaîne de valeur, indique Eni. D'autres opportunités discutées lors de la réunion incluent le développement de la culture du ricin, une plante résistante à la sécheresse qui permettrait de récupérer des zones dégradées d'un point de vue agricole, tout en créant de nouvelles opportunités d'emploi.

Valeurs associées ENI MIL +1.53%