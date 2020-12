Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : développe des projets d'hydrogène vert avec Enel Cercle Finance • 02/12/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Eni annonce travaille conjointement avec Enel afin d'étudier deux projets pilotes visant à fournir de l'hydrogène vert aux raffineries qualifiées d'Eni Les deux partenaires envisagent de produire de l'hydrogène vert grâce à des électrolyseurs d'environ 10MW alimentés par des énergies renouvelables. Les électrolyseurs seront situés à proximité de deux des raffineries d'Eni où l'hydrogène vert semble être la meilleure option de décarbonisation. La production d'hydrogène vert pourrait débuter d'ici 2022-2023, estime Eni. 'Nous travaillons à mettre en place le premier système d'exploitation avant la fin de notre plan triennal actuel', a confirmé Francesco Starace, p.d.-g. du groupe Enel.

Valeurs associées ENI MIL -0.75%