Eni: deux unités flottantes en route pour la Côte d'Ivoire

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé la cérémonie de baptême des unités flottantes FPSO Petrojarl Kong et FSO Yamoussoukro à Dubaï.



Ces plateformes vont quitter Dubaï pour la Côte d'Ivoire où elles doivent permettre d'augmenter 'considérablement' la production du champ de Baleine, la plus grande découverte du pays.



La phase 2 du projet Baleine est en cours, avec un démarrage prévu en décembre 2024, qui portera la production à 60 000 barils de pétrole par jour et 70 millions de pieds cubes de gaz associé.



Le projet vise à être le premier développement en amont à zéro émission nette en Afrique.







Valeurs associées ENI 13,82 EUR MIL -1,66%