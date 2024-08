Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: deux projets gaziers autorisés en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé vendredi que les autorités indonésiennes avaient approuvé le développement de deux nouveaux projets gaziers dans les eaux situées entre les îles de Borneo et Sumatra.



La compagnie énergétique italienne indique que le regroupement des deux champs de Geng North (North Ganal) et Gehem (Rapak) va lui permettre de créer un nouveau 'hub' de production dans le bassin de Kutei.



Eni indique que l'Indonésie lui a également donné son feu vert en vue du développement des champs de Gendalo et Gandang (Ganal).



Le groupe explique qu'il prévoit par ailleurs de mener, au cours des quatre ou cinq ans à venir, une campagne de forage visant à évaluer le potentiel des blocs qu'il possède dans la bassin de Kutei, et dont les réserves pourraient selon ses estimations dépasser les 3.000 milliards de tonnes.





Valeurs associées ENI 14,54 EUR MIL +0,94%