Eni : détaille les évolutions du marché de l'énergie en 2020

(CercleFinance.com) - Eni annonce aujourd'hui la publication de la 20e édition de son rapport annuel de statistiques présentant les principales évolutions du secteur énergétique avec, en 2020, le plus important recul du marché de l'énergie depuis la seconde bizarre mondiale. En effet, la demande mondiale de pétrole s'est effondrée de près de 9% en 2020 par rapport à 2019, et la production a chuté de 6,5%. Le prix moyen du Brent est ressorti à 41,7 $/baril en 2020. Les marchés se rappelleront aussi longtemps que le prix du WTI (le pétrole brut US) s'est même risqué en territoire négatif pendant une journée. Après 10 ans de croissance, l'année 2020 a aussi vu la demande mondiale de gaz diminuer (-1,5% par rapport à 2019), entraînant un recul de la production de 2,8%. Dans le secteur des énergies renouvelable, on constate 111 GW de nouvelles capacités éoliennes installées en 2020, contre 58 GW un an plus tôt, ce qui porte la capacité éolienne mondiale à 733 GW (+17,8% vs 2019). Enfin, l'énergie solaire compte 127 GW de nouvelles installations et une capacité totale maintenant 'à peu près le même niveau que la capacité éolienne'.

