Eni : des analystes fixent leurs objectifs de cours information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 15:45

(CercleFinance.com) - RBC a dégradé mercredi son opinion sur Eni de 'surperformance' à 'performance en ligne avec le secteur', avec un objectif de cours inchangé de 14 euros.



Dans une note de recherche, le courtier évoque un profil risque/rendement plus équilibré maintenant que le cours de Bourse de la compagnie pétrolière a atteint sa cible.



Le broker rappelle que son opinion positive sur la valeur était basée sur la vigueur des prix du brut et sur la perspective d'une création de valeur liée à la scission de sa branche d'énergies renouvelables, un projet finalement repoussé.



Stifel initie pour sa part une couverture d'Eni avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 19,1 euros, estimant notamment que le groupe italien 'continuera de profiter d'un rebond du scénario actuel pour le pétrole et le gaz lors de la seconde partie de 2023'.



Le broker voit aussi d'un bon oeil l'intégration de l'activité pétrole et gaz avec l'activité verte Plenitude, alors qu'il s'attend à un déclin des cours du pétrole à partir de 2024, ainsi que le redémarrage du processus d'introduction en Bourse de Plenitude.



Ce processus 'pourrait cristalliser la valeur de ces actifs, qui n'est pas pleinement intégrée dans la valorisation de marché d'Eni', selon Stifel, qui pointe en outre 'une valorisation favorable, un désendettement et un rendement de dividende attractif (plus de 6%)' d'Eni.



Berenberg maintient également sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 16,5 euros sur Eni, tout en remontant ses estimations de BPA de 4,8%, 10,7% et 2,3% pour les exercices 2022 à 2024 respectivement.