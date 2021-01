Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : démarrage de la production du champ de Mahani (EAU) Cercle Finance • 04/01/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Eni et la Sharjah National Oil Corporation (SNOC) annoncent ce lundi le démarrage de la production du champ de Mahani, situé dans la zone de concession onshore B de l'Emirat de Sharjah (Emirats Arabes Unis). Eni et SNOC détiennent chacun 50% de participation dans la zone de concession B, SNOC agissant en tant qu'opérateur. La production sur le terrain devrait augmenter progressivement avec le raccordement d'autres puits qui devraient être forés en 2021-2022, indique Eni. ' L'exploration à Sharjah était considérée comme terminée depuis les années 1980. Cependant, avec le SNOC, nous avons démontré que l'utilisation de technologies de pointe et de compétences de haut niveau, également des domaines considérés comme 'matures', peut révéler un nouveau potentiel ', précise Claudio Descalzi, directeur général d'Eni. Eni poursuivra également son engagement dans les zones exploitées A & C, précisant que la zone C est 'largement sous-explorée'.

Valeurs associées ENI MIL +1.86%