Eni: démarrage de la production d'un champ gazier en Sicile

(CercleFinance.com) - Eni a annoncé lundi la mise en production du champ gazier d'Argo Cassiopea, situé au sud de la Sicile, le plus important projet mené dans le domaine dans le pays.



Ce champ, dont Eni est exploitant aux côtés de son partenaire Energean, recèle des réserves estimées autour de dix milliards de mètres cube, précise la compagnie italienne dans un communiqué.



Le niveau de production annuel est quant à lui prévu à quelque 1,5 milliard de mètres cube.



Le gaz, qui provient de l'un des quatre puits sous-marins forés par le groupe dans le détroit de Sicile, doit être transporté par un gazoduc sous-marin de 60 km jusqu'à l'unité de Gela, avant d'y être traité et injecté au sein du réseau énergétique national.



Eni souligne que le démarrage du projet intervient tout juste trois ans après le début des travaux de construction.





