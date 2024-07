Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: découverte 'significative' au large du Mexique information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 14:34









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé une nouvelle découverte significative sur le puits d'exploration Yopaat-1 EXP dans le Bloc 9, situé à 63 kilomètres au large de la côte dans le bassin du Sureste, au Mexique.



Le puits a atteint une profondeur totale de 2931 mètres dans des eaux de 525 mètres de profondeur, découvrant environ 200 mètres de sable porteur d'hydrocarbures dans les séquences du Pliocène et du Miocène.



Les estimations préliminaires évoquent un potentiel de 300 à 400 millions de barils équivalents (Mboe) de pétrole et de gaz associé en place.









