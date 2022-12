Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: découverte de gaz au large de Chypre information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 11:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Eni (opérateur) annoncent une nouvelle découverte de gaz sur le bloc 6, au large de Chypre.



Le puits Zeus-1 a rencontré une colonne de gaz de 105 mètres nets dans des réservoirs carbonatés, renforçant le caractère prometteur de cette zone et de son développement.



'Cette réussite sur le puits Zeus-1 vient renforcer le potentiel du bloc 6, quatre mois seulement après la découverte de Cronos-1', a déclaréKevin McLachlan, Directeur Exploration de TotalEnergies.'Les nouvelles données recueillies sur ce puits nous permettront d'évaluer les options de développement rapide des ressources découvertes.'



TotalEnergies détient une participation de 50 % dans le bloc 6, dont Eni est l'opérateur (50 %).





