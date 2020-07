Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : découverte de condensat de gaz au large du Vietnam Cercle Finance • 27/07/2020 à 12:39









(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Eni a annoncé lundi qu'une nouvelle découverte de condensat de gaz faite au niveau d'un puits sur son projet de Ken Bau avait permis de confirmer le potentiel 'significatif' de ce bloc situé au large du Vietnam. Le puits Ken Bau 2X - situé à deux kilomètres du projet initial - a été creusé dans une profondeur d'eau de 95 mètres, à une distance de plus de 3,6 kilomètres en-dessous du niveau de la mer, précise Eni dans un communiqué. Eni rappelle qu'il est associé à 50/50 avec l'indien Essar dans le cadre de ses activités d'exploration au Vietnam.

