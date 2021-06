Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : découverte d'un nouveau gisement en mer de Norvège Cercle Finance • 14/06/2021 à 16:49









(CercleFinance.com) - Eni annonce la découverte, via Vår Energi d'un nouveau puis de pétrole en mer de Norvège. Vår Energi, une société détenue conjointement par Eni (69,85 %) et par HitecVision (30,15 %), détient une participation de 30 % dans la licence, partagée avec Equinor (40 %) et Aker BP (30 %). Les estimations préliminaires placent la taille de la découverte entre 35 et 65 millions de barils équivalent pétrole.

Valeurs associées ENI MIL +1.38%