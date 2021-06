Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : découverte d'un gisement en mer du Nord Cercle Finance • 21/06/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Eni via Vår Energi, détenue conjointement par Eni (69,85 %) et par HitecVision (30,15 %), annonce une importante découverte d'hydrocarbures dans la licence de production PL027 située dans le sud de la mer du Nord. Vår Energi (opérateur) détient 90% du permis et Mime Petroleum est partenaire avec 10%. Le puits d'exploration est situé à proximité directe des infrastructures existantes, à environ 6 kilomètres au nord du champ Balder et à 3 kilomètres à l'ouest de la plate-forme Ringhorne à une profondeur d'eau de 128 mètres. Les premières estimations situent la taille de la découverte entre 220 et 360 millions de barils équivalent pétrole. Un raccordement à la plateforme de Ringhorne est à l'étude: il pourrait permettre d'accélérer l'exploitation des ressources, souligne Eni.

Valeurs associées ENI MIL +1.01%