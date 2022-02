Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni: débute la production de Ndungu dans l'offshore angolais information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 14:32









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir débuté la production à partir du projet Ndungu Early Production (EP), situé dans le bloc 15/06 de l'offshore profond angolais.



Avec un taux de production prévu de l'ordre de 20 000 barils de pétrole par jour (bopj), le projet est exploité via l'unité flottante de production Ngoma Floating Production Storage and Offloading (FPSO), un navire d'une capacité de 100 kbopj remis à niveau en 2021 qui permet de minimiser les émissions polluantes, conformément à la stratégie de décarbonation conduite par Eni.



Le géant italien des hydrocarbures précise qu'une nouvelle campagne d'exploration et de délimitation sera réalisée au premier semestre 2022 afin d'évaluer plus précisément le potentiel de Ndungu EP.







