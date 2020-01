Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : débute la production dans un champ pétrolier angolais Cercle Finance • 17/01/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé avoir débuté la production dans son champ pétrolier offshore d'Agogo, dans les eaux angolaises, une production qui a débuté seulement neuf mois après sa découverte. Le groupe énergétique italien a déclaré avoir foré le puits à une profondeur d'eau d'environ 1 700 mètres, avec une production atteignant maintenant 10 000 barils de pétrole par jour. Le projet devrait atteindre 20 000 barils par jour au cours des prochaines semaines, a déclaré Eni. Selon des estimations préliminaires, le champ détient plus de 650 millions de barils de pétrole, avec un potentiel supplémentaire à vérifier. Le temps record fixé pour que la production devienne opérationnel fait partie de la stratégie du groupe, basé sur des synergies avec les infrastructures déjà existantes afin de maximiser la valeur du projet, a souligné Eni.

Valeurs associées ENI MIL +0.21%