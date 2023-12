Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eni: début d'exploitation du GNL au Congo information fournie par Cercle Finance • 29/12/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Eni fait savoir que Tango, son installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) amarrée dans les eaux congolaises, est entrée en service avec la réception de premières unités de gaz, seulement douze mois après la décision finale d'investissement.



'Il s'agit d'une étape clé pour le projet Congo LNG, qui englobe l'adoption de nouvelles technologies et une forte synergie avec les actifs de production existants', souligne la société .



L'installation Tango FLNG devrait produire sa première cargaison de GNL d'ici le premier trimestre 2024, plaçant ainsi la République du Congo sur la liste des pays producteurs de GNL.



Eni rappelle que Tango FLNG a une capacité de liquéfaction d'environ 1 milliard de mètres cubes par an (BCMA) et que cette installation est amarrée le long de l'unité de stockage flottante (FSU) Excalibur, selon une configuration innovante appelée ' amarrage divisé ', mise en oeuvre ici pour la première fois dans un terminal méthanier flottant.





Une seconde installation FLNG d'une capacité d'environ 3,5 BCMA est actuellement en construction et commencera sa production en 2025. La totalité du volume de GNL produit sera commercialisé par Eni.





Valeurs associées ENI MIL +0.40%