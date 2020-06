Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eni : de nouveaux projets dans l'éolien en Italie Cercle Finance • 22/06/2020 à 12:27









(CercleFinance.com) - Eni a annoncé lundi avoir fait l'acquisition de trois projets dans l'éolien en Italie dans le cadre du programme de décarbonisation de ses activités. Le groupe énergétique dit avoir racheté auprès du producteur d'électricité verte Asja Ambiente Italia l'intégralité des projets CDGB Enrico, CDGB Laerte et Wind Park Laterza, situés dans les Pouilles, une région du sud de l'Italie. La construction des trois parcs éoliens - appelées à produite à terme quelque 81 gigawattheures (GWh) par an - devrait débuter courant 2021. Il s'agit du premier ensemble éolien détenu par Eni en Italie. Pour mémoire, le groupe s'est fixé comme objectif de réduire de 80% ses émissions nettes de gaz à effet de serre au niveau du cycle de production de ses produits énergétiques à horizon 2050.

Valeurs associées ENI MIL -0.71%